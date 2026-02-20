Братът на убитата Евгения: Орлин и баща му са скачали върху куфара с тялото на сестра ми

Орлин Владимиров и неговият баща Пламен Владимиров са скачали върху куфара, в който са натъпкали тялото на сестра ми, преди да го изхвърлят във водоем. Решението на съда да оправдае напълно Пламен Владимиров и намали доживотната присъда на убиеца Орлин на 20 години, е унищожително за нашето семейство. Удължават агонията ни.

Това заяви Николай Чорбанов, брат на жестоко убитата Евгения. 33-годишната жена изчезна през есента на 2021 година. Нейният съпруг Орлин се прикрепяше към версията, че тя е отишла на фитнес и повече не се е върнала. Разследващите бързо разкриха престъплението - Орлин я е убил от ревност, а след това е звъннал на баща си Пламен да му помогне с изхвърляне на тялото и заличаването на уликите. В крайна сметка трупът на Ети, както са я наричали близките ѝ, бе открит във водоем край Перник един месец след убийството.

"Сестра ми е душена в продължение на поне 7-8 минути, борейки се за въздух. В собствения си дом, където е трябвало да се чувства най-сигурна. Нападната е в гръб от човек, до който е спала и до който се е хранила, с когото имат дете. Орлин я удушава, звъни на баща си, омотава главата ѝ в найлон и фолио. Решават, че ще я сложат в куфар. Искам хората да си представят нещо много важно - сестра ми беше висока 170 см. Те са скачали върху куфара, за да могат да го затворят", разказа пред "Дарик радио" Николай.

Опечаленият брат призна, че детето на покойната се отглежда от него и неговата съпруга.

"Имам три деца - две мои и детето на сестра ми", сподели Чорбанов.

Николай е категоричен, че в миналото никога не е имало индикации, че в психиката на Орлин дреме психопат.