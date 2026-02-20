Ограничават движението по АМ „Струма“ през новата седмица заради обезопасяване на скатове

Шофьорите, пътуващи по автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил, трябва да се движат с повишено внимание през следващата седмица заради дейности по укрепване на скатове. От 23 февруари (понеделник) до 27 февруари (петък) ще бъдат въведени ограничения в участъка между 52-ия и 54-ия километър, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Екипи ще работят по обрушване на скалните маси и полагане на защитни мрежи в близост до пътното платно. Дейностите са планирани в часовия диапазон от 8:00 до 17:00 ч., като поетапно ще бъде ограничаван достъпът до аварийната лента в двете посоки на движение.

Ремонтните работи в този район продължават поредицата от мерки за обезопасяване на трасето. По-рано този месец бяха обявени промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в Кюстендилска област за периода 16–20 февруари, които също засягаха участъка около 53-ия километър.

Поддръжката на магистралата включваше и други дейности през последните седмици. В началото на месеца бяха въведени временни ограничения по „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти и строителни дейности, свързани с тунел „Блатино“. През януари пътната агенция ограничи движението по АМ „Струма“ на 22 и 23 януари за отстраняване на дефекти по фугите на съоръжението.

От АПИ апелираха водачите да шофират със съобразена скорост, за да се гарантира безопасността на преминаващите през зимния сезон. Актуална информация за пътната обстановка е налична на сайта на агенцията и на денонощния телефон 0700 130 20.