Решиха съдбата на Брендо

Евелин Банев-Брендо остава в затвора. По делото за предсрочното му освобождаване той се яви в съдебната зала "онлайн", предаде bTV.

Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София Борислав Чорбански, заради което той беше временно отстранен. Производството беше прекратено, защото новият началник на затвора не поддържа предложението.

Прокурор Ангел Кънев поиска заседанието да бъде прекратено заради оттеглянето на молбата на новия началник и съдия Стоян Михов го уважи.

"Производството е инициирано от бившия началник на затвора. Новият не го поддържа. Разбрах за това минути преди началото на заседанието. Осъденият още днес може да подаде молба от свое име за основно предсрочно освобождаване", заяви след заседанието прокурор Ангел Кънев.

Защитата на Брендо може да внесе искане за ново производство, но по друга процедура.

Вече бившият министър на правосъдието Георги Георгиев назначи проверка относно искането за предсрочно освобождаване. Все още не са оповестени резултатите от нея.