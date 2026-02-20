Страшна магнитна буря ни удря до дни

Нова вълна магнитни бури ни връхлита през следващите дни, като най-мощната ще бъде на 24 февруари.

Прогноза за геомагнитната активност:

20 февруари (петък): Очаква се умерена активност, K-индекс 4 (жълто ниво). Магнитосферата ще бъде „възбудена“, което може да доведе до лека умора и раздразнителност.

21 февруари (събота): Условията започват да се стабилизират. K-индекс 2–3 (зелено ниво). Минимално въздействие върху здравето; добър ден за дейности на открито.

22–23 февруари (неделя–понеделник): Магнитното поле остава спокойно (K-индекс 2). Идеален момент за възстановяване на енергията преди новата работна седмица. В понеделник вечер чувствителните хора може да усетят лек дискомфорт с повишаването на активността.

24 февруари (вторник): Внимание! Учените прогнозират нов скок до K-индекс 5 – червено ниво, което може да причини главоболие и нарушения на съня.