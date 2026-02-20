  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +12
Пловдив: +9 / +10
Варна: +5 / +9
Сандански: +8 / +9
Русе: +2 / +5
Добрич: +3 / +5
Видин: +2 / +4
Плевен: +2 / +5
Велико Търново: +3 / +9
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +8 / +9

Страшна магнитна буря ни удря до дни

  • Сподели в:
  • Viber
Страшна магнитна буря ни удря до дни
A A+ A++ A

Нова вълна магнитни бури ни връхлита през следващите дни, като най-мощната ще бъде на 24 февруари.

Прогноза за геомагнитната активност:

20 февруари (петък): Очаква се умерена активност, K-индекс 4 (жълто ниво). Магнитосферата ще бъде „възбудена“, което може да доведе до лека умора и раздразнителност.

21 февруари (събота): Условията започват да се стабилизират. K-индекс 2–3 (зелено ниво). Минимално въздействие върху здравето; добър ден за дейности на открито.

22–23 февруари (неделя–понеделник): Магнитното поле остава спокойно (K-индекс 2). Идеален момент за възстановяване на енергията преди новата работна седмица. В понеделник вечер чувствителните хора може да усетят лек дискомфорт с повишаването на активността.

24 февруари (вторник): Внимание! Учените прогнозират нов скок до K-индекс 5 – червено ниво, което може да причини главоболие и нарушения на съня.

#магнитна буря

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите