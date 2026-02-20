Близо 1,9 милиона висшисти в Германия застрашени от бедност

В Германия близо 1,9 милиона души с висше образование се считат за изложени на риск от бедност през 2025 г., като това представлява увеличение с 350 000 спрямо 2022 г., сочат данни на Федералната статистическа служба. Ръстът идва на фона на увеличаващия се брой висшисти в страната, който достигна 21 милиона.

Безработицата сред академиците също се е повишила, достигайки 3,3% спрямо 2,2% преди три години, според Федералната служба по заетостта. Сара Вагенкнехт, основателка на Алианса на Сара Вагенкнехт, изрази загриженост, отбелязвайки, че икономическият спад и бедността вече засягат всички нива на образование. Тя призова политиците да стимулират икономическия растеж и да възстановят възможностите за социална мобилност чрез труд и заетост.

Въпреки този тренд сред високообразованите германци, рискът от бедност остава значително по-висок за хора с ниско или средно образование. От 14,3 милиона души с ниски квалификации приблизително 4,1 милиона са били считани за изложени на риск през 2025 г.

В Германия за застрашени от бедност се смятат всички, които печелят по-малко от 60% от националния медианен доход, който през 2024 г. е бил 1 446 евро на месец за един възрастен. Тази мярка подчертава нарастващата икономическа уязвимост сред част от високо квалифицираните работници, които досега се считаха за финансово сигурни.