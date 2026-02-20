Зеленски: „Оставайки на настоящите позиции е голям компромис, Украйна няма да отстъпи допълнителна територия“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че обсъждането на компромиси с Русия вече представлява значителна отстъпка от страна на Киев и Украйна няма да предаде допълнителна територия. В интервю за японската агенция Kyodo News Зеленски посочи, че принципът „оставаме там, където сме“ е голям компромис, като отбеляза, че Русия вече е окупирала близо 20% от украинска територия. Той добави, че Украйна е готова да обсъжда мирни варианти на тази база, но няма да приеме компромиси, които подкопават независимостта или суверенитета ѝ.

Зеленски подчерта, че преговорите със Съединените щати могат да включват реални компромиси, докато ултиматумите от страна на Русия са неприемливи. „Какво предлага Русия като компромис? Казват, че няма да окупират други региони – но това е терор, не компромис“, заяви той. Президентът подчерта, че всяко споразумение трябва да зачита суверенитета, териториалната цялост и безопасността на хората, децата и военните, а не да налага руските искания.

Изказването му последва тристранните разговори в Женева на 18 февруари между Украйна, Русия и Съединените щати. Зеленски съобщи, че страните са постигнали споразумение за участие на САЩ в наблюдението на примирието. Въпреки това политическите въпроси, включително възможни компромиси и необходимата среща на лидерите, не са били напълно разрешени. Той отхвърли всяка идея за изтегляне на украински войски от Донбас, определяйки го като „реална линия на защита“, и заяви, че такова решение няма да бъде подкрепено от украинците. Руските преговарящи, включително Владимир Медински, описаха дискусиите в Женева като трудни, но професионални, докато Зеленски посочи, че е постигнат военен напредък, но политическите пробиви все още липсват.

Паралелно с това Зеленски и първата дама Олена Зеленска почетоха паметта на героите от Небесната сотня на годишнината от Революцията на достойнството през 2014 г. Той подчерта, че украинците продължават да защитават независимостта, достойнството и свободата си, и похвали смелостта на тези, които са стояли на Майдан, за да осигурят бъдещето на страната. „Отдаваме почит на смелостта на всеки, който участва в Революцията на достойнството, на всеки, който не напусна Майдан, за да не остане Украйна без свобода“, каза той, добавяйки почит към всички украинци, пожертвали живота си за нацията.

Сега Киев търси нов кръг мирни преговори. Президентският съветник Дмитро Литвин посочи, че Зеленски ще се срещне с украинския преговарящ екип на 20 февруари, за да се подготви за бъдещите обсъждания. Кремъл обаче не е потвърдил график, като говорителят Дмитрий Песков предупреди, че срещата ще бъде обявена едва след като се постигне споразумение. Зеленски остава оптимист, че преговорите в Женева ще продължат, заявявайки: „Съгласихме се да продължим и да вървим напред.“