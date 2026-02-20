  • Instagram
Тръмп нареди на Пентагона да публикува всички документи за НЛО и извънземни

Тръмп нареди на Пентагона да публикува всички документи за НЛО и извънземни
Американският президент Доналд Тръмп е наредил на Пентагона и други правителствени агенции да публикуват документи, свързани с извънземни и неидентифицирани летящи обекти, позовавайки се на „огромен обществен интерес“ по темата. Той е инструктирал официалните лица да включат „всяка налична информация, свързана с тези изключително сложни, но изключително интересни и важни въпроси“, като обяви решението си в социалните мрежи в четвъртък.

Съобщението последва обвиненията на Тръмп, че бившият президент Барак Обама е разкрил „классифицирана информация“, след като наскоро в подкаст заяви, че вярва в съществуването на извънземни. Говорейки пред репортери на борда на Air Force One, Тръмп призна, че не знае дали извънземни съществуват, и намекна, че може да „оправи положението на Обама“, като декласифицира съответната информация.

Обама заяви пред водещия на подкаст Брайън Тайлър Коен, че статистически е възможно съществуването на извънземен живот заради огромността на Вселената, но че не е наблюдавал такъв по време на президентския си мандат. В пост в Instagram той уточни, че въпреки че живот може да съществува другаде, вероятността за контакт с Земята е ниска и няма доказателства за посещения на извънземни през неговото управление.

