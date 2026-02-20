Унгария освобождава стратегически резерви от петрол след спирането на тръбопровода „Дружба“

Унгария реши да освободи 250 000 тона петрол от своите стратегически резерви, за да подпомогне вътрешния пазар след прекъсването на доставките по тръбопровода „Дружба“.

В указа се посочва, че унгарската петролна и газова компания MOL ще има приоритет при закупуването на освободените количества. Мярката цели да осигури стабилност на вътрешните доставки на фона на прекъснатия транзит по тръбопровода.

Правителството не е уточнило за какъв период ще се разчита на стратегическите резерви и дали ще се предприемат допълнителни действия, ако прекъсването продължи.

По-рано Унгария започна разговори с Хърватия за транспортиране на руски петрол по Адриатическия маршрут като алтернатива на тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна и е спрян.