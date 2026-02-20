Азис си сложи 600 кубика силикон
Нова интервенция, този път хирургическа си направи попфолк певецът Азис. За това се похвалия самият той, като публикува и снимки в социалната мрежа Instagram. Ето какво написа той по повода:
Отново д-р Николай георгиев сбъдва моя мечта! Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти - 600 кубика. По 300 на гърда. Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди.
В началото ще са извън нормата, големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят. Престоя в неговата клиника беше, сякаш съм си вкъщи. Целият екип са уникални, добри хора! Обичам те Ники Георгиев! Ти си най-големият професионалист на земята !Очаквайте подробности и снимки скоро.
