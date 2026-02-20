  • Instagram
Азис си сложи 600 кубика силикон

Азис си сложи 600 кубика силикон
Нова интервенция, този път хирургическа си направи попфолк певецът Азис. За това се похвалия самият той, като публикува и снимки в социалната мрежа Instagram. Ето какво написа той по повода:

Отново д-р Николай георгиев сбъдва моя мечта! Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти - 600 кубика. По 300 на гърда. Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди.

В началото ще са извън нормата, големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят. Престоя в неговата клиника беше, сякаш съм си вкъщи. Целият екип са уникални, добри хора! Обичам те Ники Георгиев! Ти си най-големият професионалист на земята !Очаквайте подробности и снимки скоро.

#Азис

