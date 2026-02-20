Иновация срещу катастрофи: Промяна за светофарите в София

Нова мярка за борба с катастрофите в София предприе Столична община. "Щори" на светофарните уредби, които ограничават видимостта към зелената светлина от по-голямо разстояние. Целта е да се предотврати преминаването направо при зелен сигнал за десен завой, което води до редица леки пътни инциденти. На този етап те са поставени само на светофара за десен завой на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" на Орлов мост.

От СДВР определиха, че сред най-опасните кръстовища в София са бул. "Ломско шосе" и Околовръстен път, бул. "Цариградско шосе" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Сливница" и бул. "Христо Ботев". На тях стават най-много катастрофи.

Как работят "щорите"?

Идеята е шофьорите да не виждат зелената светлина от 100–200 метра и съответно да не ускоряват, за да "хванат" сигнала. Зелената светлина се вижда едва когато шофьорът стигне на около 50 метра от кръстовището и застане в определена позиция. По този начин водачите са принудени да намалят скоростта и да се приближават с повишено внимание.

От Столичната община заявиха, че ако резултатите са добри, подобни съоръжения ще бъдат монтирани и на други конфликтни кръстовища в града.

Експертно мнение

"Щорите" на Орлов мост категорично са предпоставка за пътни инциденти и объркване“, смята пътният експерт Диана Русинова и определи това решение като „изключително странно“. „Принципите за организация на движението изискват към водачите да се подават ясни сигнали, които са видими от достатъчно разстояние, така че участниците в движението да съобразят поведението си с пътната обстановка“, казва тя в позиция в профила си във Facebook.

По думите й подобни "иновации" могат да доведат единствено до обърквате от страна на водачите, закъснели реакции, а дори и погрешни. „Не мога да си обясня как така от общината продължават да си прилагат подобни решения без те да са нормативно регулирани в нито един акт, а освен всичко и да противоречат на основните принципи за изграждане на организация на движението“, пише тя.

Русинова съобщи и че е изпратила писмо до кмета на София Васил Терзиев, с което го кани да спешно да разпореди премахването на тези "устройства". „Ако той не предприеме действия ще се обърнем за пореден път към компетентния български съд, от който ще поискаме да задължи общината да премахне тези т. нар. "щори", уточнява пътният експерт.

Използват ли се в други държави?

Поставянето на подобни капаци е разпространено в много страни, особено там, където има многолентови или сложни кръстовища. "Щори" на зелената светлина на светофарите има в Германия, Франция и Великобритания. В почти всички големи градове в САЩ има подобни капаци на големи пътища с повече ленти.

В Япония и Южна Корея също използват такива капаци.