Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Това реши Съветът за електронни медии след гласуване днес. Милотинова печели надпреварата с три гласа "за" - подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят Симона Велева, предава БНТ.

СЕМ вчера изслуша явилите се вчера четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.

Милена Милотинова е родена в София. Завършва „Българска филология“ и „Английски език и литература“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което завършва магистратура по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Започва журналистическата си кариера в БНТ през 1990 г. като репортер, а от 1992 г. е водещ на централната новинарска емисия „По света и у нас“. Специализира в международни медии като BBC и NBC. Автор е на над 10 документални филма, включително „Хроника на едно национално предателство“.

През 2000 година влиза в Топ 10 на водещите на предавания за 40-годишната история на БНТ.

От 2001 до 2005 г. е народен представител в 39-ото Народно събрание от НДСВ. През този период оглавява Комисията по медиите и е член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

В момента води авторското предаване „Брюксел 1“ по телевизия Bulgaria ON AIR, където прави анализи на европейски и международни теми.

Процедурата за избор на генерален директор на БНТ бе замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София-област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

На същото заседание членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап - разглеждане на концепциите и документите на кандидатите. Те взеха решение следващият етап да бъде днес, 19 февруари, а на 20-и да бъде обявен избраният кандидат.

През ноември миналата година Административен съд София – област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена.