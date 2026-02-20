След като беше освободен, разследването срещу Принц Андрю продължава

Британските власти продължават полицейска проверка в Royal Lodge на имението Уиндзор след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в четвъртък. Бившият принц първоначално беше задържан в дома си в имението Сандрингам, но докато тази проверка вече е приключила, полицията продължава операции в предишната му резиденция.

Маунтбатън-Уиндзор, на 66 години, беше арестуван по подозрение за злоупотреба с публичен пост, свързана с връзките му с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Той последователно отрича всякакви нарушения, включително обвинения, че е споделял неправомерно информация с Епстийн по време на службата си като търговски пратеник. Към момента не са повдигнати обвинения, а бившият принц е освободен, но все още под разследване.

Съобщава се, че нито крал Чарлз, нито Бъкингамският дворец са били информирани предварително за ареста. Министърът на вътрешните работи е получил уведомление непосредствено преди задържането на Андрю. Полицията на Thames Valley поясни чрез изявление на Националния съвет на полицейските началници, че оперативните им колеги в Министерството на вътрешните работи са били уведомени 30 минути преди ареста, следвайки стандартната процедура.

Арестът идва след публикуването на файлове, свързани с Епстийн, и привлече международно внимание. Жертвите на злоупотребите на Епстийн, американски законодатели и правозащитни групи призоваха за отчетност на лица, свързани с финансиста. Представителят на Кентъки Томас Маси, съ-спонсор на закона Epstein Files Transparency Act, подчерта необходимостта от справедливост в Съединените щати и призова за действия от главния прокурор Пам Бонди и директора на ФБР Каш Пател.

Семейството на Гислейн Максуел, осъден съучастник на Епстийн, също коментира ареста на Андрю, подчертавайки нуждата от прозрачност и справедливост. Братята и сестрите на Максуел акцентираха върху принципа, че всички лица имат право на надлежен процес, което според тях не е било осигурено за тяхната сестра.

Публични личности изразиха различни реакции. Американският президент Доналд Тръмп определи ареста като „много тъжен“ и „срамен“, докато лидерът на Либералните демократи Ед Дейви призова за по-голяма прозрачност в работата на монархията, подчертавайки значението както на отчетността, така и на вниманието към жертвите на престъпленията на Епстийн.

Исторически, Маунтбатън-Уиндзор е бил на радара на американските правоохранителни органи още през 2011 г. по време на разследване на ФБР за Епстийн, въпреки че е отричал всички обвинения през годините. Арестът бележи първия случай за почти 400 години, в който високопоставен член на британското кралско семейство е задържан от полицията.

Крал Чарлз издаде кратко изявление, в което призова „законът да извърви своя ход“, без да споменава директно Андрю като член на семейството. Бившият принц остава под разследване, докато британските власти продължават да проверяват предполагаемата му връзка със злоупотреби, свързани със случая Епстийн.