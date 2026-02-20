Съвети за домакини: Как да почистите бързо и лесно щори

Щорите са един от най-често пренебрегваните елементи в дома, но същевременно събират прах, мазнини и алергени. Редовното им почистване не само подобрява външния вид на помещението, но и създава по-здравословна среда. Добрата новина е, че това може да стане бързо, лесно и с натурални средства.

🧽 Колко често трябва да почистите щорите?

Честотата зависи от средата и начина на живот:

Веднъж седмично – леко забърсване от прах

Веднъж месечно – по-задълбочено почистване

На всеки 3–6 месеца – основно измиване

👉 Ако живеете в градска среда или имате домашни любимци, увеличете честотата.

⚡ Бързи методи за ежедневно почистване



Суха микрофибърна кърпа

Най-лесният метод – просто избършете ламелите една по една.

Ръкавица за почистване

Можете да използвате стара памучна ръкавица – покрийте ламела и почистете от двете страни едновременно.

Прахосмукачка

Използвайте приставка с мек накрайник, за да избегнете надраскване.

💧 Дълбоко почистване – стъпка по стъпка

Свалете щорите (ако е възможно)

Потопете ги в топла вода

Добавете мек препарат за почистване

Изтъркайте внимателно с гъба

Изплакнете добре

Останете да изсъхнете напълно преди монтажа

🌿 Натурални препарати за почистване

Ако искате да избегнете химията, тези решения са ефективни и безопасни:

🥄 Оцет и вода

Смес: 1:1

Премахва мазнини и бактерии

Подходящ за кухня

🍋 Лимонов сок

Освежава и придава блясък

Има антибактериален ефект

🧂 Сода бикарбонат

За по-силни замърсявания

Смесете с малко вода до паста

💡 Полезни съвети

Почиствайте щорите затворени , за да не пропускате участъците

Работете отгоре надолу , за да не разнасяте праха

Избягвайте силно мокрене при дървени щори

Подсушавайте добре, за да предотвратите петна

✅ Почистването на щори не трябва да бъде трудоемка задача. С правилен подход, редовна поддръжка и използване на натурални препарати можете да поддържате дома си чист и свеж без излишни усилия. Малко време всяка седмица ще ви успее сериозно да почистите в бъдещето.