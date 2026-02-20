  • Instagram
Важно за зрелостниците: Изтича срокът за подаване на заявления за явяване на матура

Важно за зрелостниците: Изтича срокът за подаване на заявления за явяване на матура
Днес, 20 февруари 2026 г., е последният ден за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК).

Подаването на заявленията, тяхното регистриране в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП), както и издаването на служебни бележки започна на 5 февруари 2026 г., а днес е крайният срок.

След изтичане на крайния срок заявления няма да бъдат приемани.

Дати за провеждане на държавните изпити – сесия май–юни 2026 г. са ясни:

Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май 2026 г. с начало 08:30 ч.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта по теория на професията) – 22 май 2026 г., начало 08:30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат в периода 26 май – 2 юни 2026 г.

#МОН

