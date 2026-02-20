Смолянските села Мугла и Киселчово трети ден са в бедствено положение
И днес остава в сила обявеното на 18 февруари бедствено положение за селата Мугла и Киселчово, съобщи за БТА заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.
Пътят към Мугла е затворен, недостъпен е дори за високопроходими автомобили. Машини за снегопочистване са „пробили“ трасето, но условията по пътя все още са тежки с близо 3 метра снегонавявания на места и лед около 50 сантиметра.
В Киселчово остава проблемът с прекъснатата електропреносна мрежа. Местните жители имат електричество в домовете си, осигурено чрез агрегат, доставен от електроразпределителното дружество.
Захранването на селото е прекъснато заради паднали при снежната буря пет електрически стълба и скъсани жици.
