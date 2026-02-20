Стоил Цицелков подаде оставка

Служебният вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков официално подаде оставка.

Решението идва на фона на огромен обществен и институционален натиск заради разкритията за негови стари арести за шофиране в нетрезво състояние и притежание на наркотици.

Оправдания и атаки

На извънреден брифинг в Министерския съвет Цицелков обяви оттеглянето си, но категорично отказа да поеме морална отговорност за миналото си. Вместо това, той премина в директна политическа атака.

"Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят", заяви Стоил Цицелков, цитиран от БНТ.

Доскорошният вицепремиер продължи с опитите си да омаловажи фактите, довели до скандала. Той определи предишните си тежки сблъсъци със закона като "приключени административни въпроси отпреди повече от десетилетие". Това твърдение обаче е юридическа манипулация, тъй като присъдата за шофиране с 1.5 промила алкохол представлява криминално престъпление, а не просто административно нарушение.

Институционалната криза и реалната цена

Цицелков акцентира, че към момента няма обвинения, присъди или действащи ограничения, и допълни: "Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета".

Реалността е, че неговата оставка е неизбежен резултат от институционалния блокаж. Само часове по-рано президентът Илияна Йотова публично обяви готовност да подпише указ за незабавното му освобождаване , а политически сили призоваха за директното му отстраняване. Сутринта самият Цицелков заплашваше със съд онези, които разпространяват информацията за миналото му.

Опитът на бившия вече вицепремиер да се представи като жертва на "последен бой за запазване на влияние" прикрива истинския проблем – моралният риск от назначаването на компрометирана фигура за гарант на изборния процес. Скандалът вече плати своята алтернативна цена, като измести обществения фокус от същинската подготовка за вота към компроматни войни и персонални защити.