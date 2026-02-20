Телешки дроб с гъбен сос за вечеря и домашна питка
Телешкият дроб е едно от най-богатите хранителни вещества на меса – богат на желязо, витамини от група B и протеини. В комбинация с ароматен гъбен сос и топла домашна питка, получаваме класическа, засищаща и уютна вечеря, подходяща както за делнични дни, така и за оценени поводи.
🍽️ Телешки дроб с гъбен сос
🛒 Необходими продукти:
500 г телешки дроб
250 г гъби (печурки или микс)
1 глава лук
2–3 скилидки чесън
200 мл готварска сметана
50 мл бяло вино (по желание)
2 с.л. масло
2 с.л. олио
Сол, черен пипер
Присъствие на магданоз
👨🍳 Начин на приготвяне:
Подготовка на дроба:
Почистете телешкия дроб от ципите и го нарежете на тънки филийки. Подсушете добре.
Запечатване:
Загрейте олиото и половината масло. Запържете дроба за кратко (по 2–3 минути на страна), без да го пресушавате. Извадете и оставете настрана.
Гъбен сос:
В същия тиган добавяте останалото масло, нарязания лук и чесън. Задушете до златисто.
Добавете гъбите и говете, докато омекнат.
Деглазиране:
Налейте бялото вино (ако използвате) и оставете да се редуцира.
Финализиране:
Добавете сметаната, подправете със сол и пипер. Върнете дроба в соса и отговорете още 5 минути.
Сервиране:
Поръсете с пресен магданоз и сервирайте топло.
🍞 Домашна питка
🛒 Необходими продукти:
500 г брашно
1 пакет суха мая (или 20 г прясна)
1 ч.л. захар
1 ч.л. сол
300 мл топла вода
2 с.л. олио
👨🍳 Начин на приготвяне:
Активиране на маята:
Смесете маята със захарта и малко топла вода. Оставете за 10 минути.
Замесване:
В голяма купа смесете брашното и солта. Добавете маята, водата и олиото. Замесете меко тесто.
Втасване:
Открийте и оставете да втасате около 1 час, докато удвоите обема си.
Оформяне:
Оформете питка и я поставете в намазнена тава.
Печене:
Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30–35 минути до златиста коричка.
🍷 Съвети за перфектна вечеря
Не пресолявайте дроба преди готвене – това го утвърждава.
Добавете малко мащерка към соса за по-дълбок аромат.
Сервирайте с чаша червено вино за завършен вкус.
✅ Тази комбинация от крехък телешки дроб, богат гъбен сос и прясно изпечена домашна питка създава балансирана и изключително вкусна вечеря. Лесна за приготвяне, но впечатляваща като резултат – идеален избор за домашна кухня с характер.
