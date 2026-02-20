Телешки дроб с гъбен сос за вечеря и домашна питка

Телешкият дроб е едно от най-богатите хранителни вещества на меса – богат на желязо, витамини от група B и протеини. В комбинация с ароматен гъбен сос и топла домашна питка, получаваме класическа, засищаща и уютна вечеря, подходяща както за делнични дни, така и за оценени поводи.

🍽️ Телешки дроб с гъбен сос



🛒 Необходими продукти:

500 г телешки дроб

250 г гъби (печурки или микс)

1 глава лук

2–3 скилидки чесън

200 мл готварска сметана

50 мл бяло вино (по желание)

2 с.л. масло

2 с.л. олио

Сол, черен пипер

Присъствие на магданоз

👨‍🍳 Начин на приготвяне:

Подготовка на дроба:

Почистете телешкия дроб от ципите и го нарежете на тънки филийки. Подсушете добре.

Запечатване:

Загрейте олиото и половината масло. Запържете дроба за кратко (по 2–3 минути на страна), без да го пресушавате. Извадете и оставете настрана.

Гъбен сос:

В същия тиган добавяте останалото масло, нарязания лук и чесън. Задушете до златисто.

Добавете гъбите и говете, докато омекнат.

Деглазиране:

Налейте бялото вино (ако използвате) и оставете да се редуцира.

Финализиране:

Добавете сметаната, подправете със сол и пипер. Върнете дроба в соса и отговорете още 5 минути.

Сервиране:

Поръсете с пресен магданоз и сервирайте топло.

🍞 Домашна питка



🛒 Необходими продукти:

500 г брашно

1 пакет суха мая (или 20 г прясна)

1 ч.л. захар

1 ч.л. сол

300 мл топла вода

2 с.л. олио

👨‍🍳 Начин на приготвяне:

Активиране на маята:

Смесете маята със захарта и малко топла вода. Оставете за 10 минути.

Замесване:

В голяма купа смесете брашното и солта. Добавете маята, водата и олиото. Замесете меко тесто.

Втасване:

Открийте и оставете да втасате около 1 час, докато удвоите обема си.

Оформяне:

Оформете питка и я поставете в намазнена тава.

Печене:

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30–35 минути до златиста коричка.

🍷 Съвети за перфектна вечеря

Не пресолявайте дроба преди готвене – това го утвърждава.

Добавете малко мащерка към соса за по-дълбок аромат.

Сервирайте с чаша червено вино за завършен вкус.

✅ Тази комбинация от крехък телешки дроб, богат гъбен сос и прясно изпечена домашна питка създава балансирана и изключително вкусна вечеря. Лесна за приготвяне, но впечатляваща като резултат – идеален избор за домашна кухня с характер.