За 11-та поредна година над 200 деца ще рецитират заедно "Аз съм българче"

За 11-та поредна година над 200 деца ще рецитират заедно "Аз съм българче"
По повод честванията в памет на Васил Левски и предстоящия Национален празник на България – 3 март, се организира 11-тото поредно издание на патриотичната кампания "Аз съм българче". На 27.02.2026 в 12.00 часa пред Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" над 200 деца ще рецитират заедно стихотворението "Аз съм българче" и ще изпеят "Питат ли ме дей зората". Те ще са облечени в народни носии и с българско знаме в ръка.

Повече за кампанията
Кампанията се провежда за единадесета година и организатори са НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924" – София и Арт компания "Нови звезди", със съдействието на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Събитието е подкрепено от известни личности, сред които Маргарита Хранова, Мими Иванова и Развигор Попов, Етиен Леви, Хайгашод Агасян и други популярни личности.

В събитието ще вземат участие много организации и колективи както от организаторите – група участници от Арт компания "Нови звезди" и школите от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924", така и от различни училища и детски градини, сред които ежегодно присъстват ученици от Национално средно училище "София", Софийска гимназия за хлебни и сладкарски технологии, 28 СУ "Алеко Костантинов", 149 СУ "Иван Хаджийски" и други.

В центъра на София ще прозвучат изпълнения на любими песни и стихове, посветени на България, а важната роля да рецитира "Аз съм българче" е поверена на талантливата 11-годишна певица Никол Томова.

Традиционно накрая около 200 деца ще изпеят "Питат ли ме дей зората".

#Аз съм българче

