Стоил Цицелков плаши със съд тези, които петнят името му

Вицепремиерът по честните избори в служебния кабинет Стоил Цицелков определи разкритията за криминалното му минало като масирана атака срещу правителството. Изказването му идва ден след като председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов поиска оставката му заради стара присъда за шофиране в нетрезво състояние.

Оправдание или бягство от отговорност

В своя позиция в социалните мрежи Цицелков заяви, че целта на скандала е да саботира основната мисия на кабинета - провеждането на честни избори. "Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят", твърди вицепремиерът.

Той омаловажи фактите около миналото си, наричайки ги "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие". Цицелков акцентира върху факта, че към момента свидетелството му за съдимост е чисто и няма действащи ограничения. Това твърдение е юридически издържано поради давността на присъдата, но спестява моралната отговорност за извършените в миналото закононарушения, които се използват като политическо оръжие.

Атаката от трибуната

Скандалът избухна в четвъртък, когато Тошко Йорданов обяви от парламентарната трибуна, че вицепремиерът има присъда от Софийския градски съд за шофиране с 1.5 промила алкохол. "По досегашния закон Цицелков трябваше да е в затвора", заяви депутатът.

Според Йорданов, вицепремиерът е оказал съпротива при ареста си и има допълнителни криминални регистрации за притежание на наркотици. Депутатът настоя служебният премиер Андрей Гюров незабавно да отстрани своя заместник, определяйки присъствието му в правителството като "обида за демокрацията и парламентаризма".

Въпреки призивите за оставка, Стоил Цицелков е категоричен, че няма да се оттегли. Той заплаши със съд хората, които разпространяват личните му данни и петнят името му. "Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт", заяви вицепремиерът.