ПСС обяви четвърта степен на лавинна опасност за всички планини

ПСС обяви четвърта степен на лавинна опасност за всички планини
Планинската спасителна служба (ПСС) и Българската лавинна асоциация обявиха висока, четвърта степен на лавинна опасност за всички планински райони в страната. Сериозното предупреждение важи за абсолютно всички територии, където има натрупана снежна покривка, и не се ограничава само до най-високите части на планините.

Милен Братанов от ПСС, цитиран от NOVA NEWS, призова туристите да проявяват изключително внимание при своите преходи. Той категорично съветва хората да не навлизат в склонове с наклон над 15-20 градуса и стриктно да избягват традиционно лавиноопасните терени. Основна препоръка е да се следва само официалната зимна маркировка и да се внимава за участъци, в които са се образували снежни навявания.

Въпреки високото ниво на риск, към момента няма регистрирани инциденти, свързани с паднали лавини, успокои ситуацията Милен Братанов.

За да се избегнат потенциални опасности, от спасителната служба напомнят основните правила за зимно планинарство. Туристите трябва да тръгват добре екипирани и подходящо облечени за сурови условия. Задължително е в раницата да присъстват фенер, достатъчно храна и вода. Особено важно е мобилните телефони да бъдат напълно заредени, като се препоръчва носенето и на допълнителна външна батерия за извънредни ситуации.

