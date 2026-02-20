  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +14
Пловдив: +9 / +13
Варна: +5 / +12
Сандански: +8 / +10
Русе: +2 / +8
Добрич: +3 / +12
Видин: +2 / +6
Плевен: +2 / +9
Велико Търново: +4 / +15
Смолян: +3 / +5
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +9 / +10

Кои вируси се разпространяват в момента у нас

  • Сподели в:
  • Viber
Кои вируси се разпространяват в момента у нас
A A+ A++ A

Епидемиологичната обстановка по отношение на грипа постепенно се нормализира. Увеличава се процентът на заболелите от други респираторни вируси. Това каза инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.


Симптоматиката при грипа и други вирусни инфекции се припокриват, но при грипа настъпва в рамките на часове, а при другите се появява постепенно и по-слабо, каза лекарят. Сред другите причинители на заболяване той посочи бокавируса, респираторния синцитиален вирус, метапневмовируса, аденовируси, парагрипни вируси и др.

Той обясни още, че е добре пациентите да се тестват при заболяване. Самолечението не е препоръчително.

#вируси

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите