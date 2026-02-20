Кои вируси се разпространяват в момента у нас
Епидемиологичната обстановка по отношение на грипа постепенно се нормализира. Увеличава се процентът на заболелите от други респираторни вируси. Това каза инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Симптоматиката при грипа и други вирусни инфекции се припокриват, но при грипа настъпва в рамките на часове, а при другите се появява постепенно и по-слабо, каза лекарят. Сред другите причинители на заболяване той посочи бокавируса, респираторния синцитиален вирус, метапневмовируса, аденовируси, парагрипни вируси и др.
Той обясни още, че е добре пациентите да се тестват при заболяване. Самолечението не е препоръчително.
