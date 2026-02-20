Костадинов: Въпросът е защо въобще стигнахме до назначаването на това служебно правитество
Въпросът е защо въобще стигнахме до назначаването на това служебно правитество, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
Още по темата:
- » „Възраждане“ предлага създаване на публичен регистър на педофилите
- » “Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите "Петрохан" и "Околчица"
- » "Възраждане": Бюджет 2025 г. е несъстоятелен
Коментирай
Най-четено от Политика
Неофициално: Кметове, спортисти и певци в листите на Радев, ето кои16:14 18.02.2026 | Политика
Неофициално: Ето кои са министрите в новия служебен кабинет09:00 14.02.2026 | Политика
Последно от Политика