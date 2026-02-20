Съдът решава за предсрочното освобождаване на Брендо

По искане на началника на Софийския затвор съдът решава дали да освободи предсрочно на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо. Мотивите са: изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.

След като делото стана известно, началникът на затвора Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия вече министър на правосъдието Георги Георгиев.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година. Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София. Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група.

В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.