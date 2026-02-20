Валерия Велева: Служебният кабинет стартира с летящ скандал

Журналистът Валерия Велева отправи остри критики към служебния кабинет на Андрей Гюров, обвинявайки го в тежки зависимости от неправителствени организации и сенчести структури. В интервю за Дарик радио тя очерта силно поляризирана картина за предстоящите предсрочни парламентарни избори, свързвайки ключови фигури от управлението със скандала "Петрохан" и директно атакувайки формацията ПП-ДБ.

Настоящият състав на Министерския съвет стъпва върху мрежите на Джордж Сорос в България, смята политическият наблюдател. Тя аргументира тезата си с факта, че осем от новите министри идват от неправителствения сектор, което според нея компрометира политическата неутралност на правителството.

Велева насочи най-тежките си обвинения към министъра за честни избори Стоил Цицелков и правосъдния министър Андрей Янкулов. Журналистът твърди, че в архивите на МВР има данни за арести на Цицелков заради шофиране след употреба на алкохол и притежание на марихуана.

"Този министър за честни избори се оказа нечестен", заяви Валерия Велева, цитирана от Дарик радио. Тя допълни, че Стоил Цицелков има наложена петгодишна забрана от Европейската комисия да наблюдава избори заради нарушения в Гана, наричайки го "бомба със закъснител" за кабинета.

Тези тежки персонални атаки идват на фона на изострена предизборна битка, в която моралната легитимност на опонентите е основна мишена. Велева използва казуса с хижа "Петрохан" – определяна от нея като "педофилска секта с мощни оръжия" – за да нанесе политически удар по кмета на София Васил Терзиев и лидерите на ПП-ДБ. Журналистът публично попита защо Терзиев е превел 80 000 евро по личната сметка на представител на организацията, свързана с Ивайло Калушев.

Докато Велева атакува яростно служебния кабинет и ПП-ДБ, тя направи рязък контраст с лидерите на ГЕРБ и ДПС. Според нея Бойко Борисов и Делян Пеевски имат напълно "адекватно поведение" по отношение на скандала. Този двоен стандарт ясно очертава политическите линии на противопоставяне в медийното пространство преди вота.

Президентът Румен Радев също попадна под ударите на анализа. "Радев ще трябва да прави правителство или със своите шарлатани, или с големия си враг Бойко Борисов", прогнозира журналистът.

Засега обвинените от Велева лица и институции запазват мълчание по изнесените твърдения. Остава отворен въпросът дали прокуратурата ще се самосезира за твърденията за незаконно финансиране и зависимости в най-високите етажи на властта, или скандалът ще остане само инструмент за предизборна агитация.