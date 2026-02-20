Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април
В първия ден, след като служебният кабинет положи клетва и министрите приеха щафетата от своите предшественици, ще се проведе първата ключова среща на Андрей Гюров по пътя към предсрочните избори на 19 април. Служебният министър-председател ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия.
Във фокуса на разговорите ще бъде подготовката на предстоящия вот. ЦИК вече започна активната организация за произвеждането на изборите за парламент. Съгласно сроковете, посочени в Изборния кодекс, в четвъртък Избирателната комисия прие хронограмата за вота на 19 април. Според нея регистрацията на партии и коалиции започва на 24 февруари и приключва на 4 март, а началото на предизборната кампания ще е в полунощ на 20 март.
Вече са обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали за информационната кампания за избирателите.
