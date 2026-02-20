Илияна Йотова чака оставката на Стоил Цицелков

Президентството изрази готовност за незабавни действия след безпрецедентния скандал с ареста на служебния вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков. "Ако ми бъде предложено, незабавно ще разпиша указа за неговата оставка", заяви Илияна Йотова в ефира на bTV.

Институционален капан и прехвърляне на отговорност

Изявлението на Илияна Йотова осветява тежък структурен проблем, заложен в последните промени на Конституцията. Държавният глава вече няма правомощия да отстранява самостоятелно членове на служебния кабинет, дори когато те са уличени в тежки нарушения. Процедурата изисква изрично предложение от служебния премиер или личен акт на подаване на оставка от самия министър.

По този начин, вместо бързо решаване на кризата, институциите влизат в режим на изчакване. Йотова директно атакува авторите на конституционните поправки, подчертавайки, че при пренаписването на основния закон не е помислено за подобни критични ситуации.

Компрометиран изборен процес

Задържането на Стоил Цицелков за употреба на марихуана и шофиране с 1,2 промила алкохол не е просто личен провал, а директен удар върху легитимността на предстоящия вот. Като фигура, натоварена с отговорността за провеждането на прозрачни избори, неговото оставане на поста – макар и формално до подписване на указ – създава огромен морален риск за държавата.

Според Илияна Йотова присъствието на Цицелков в Обществения съвет към Централната избирателна комисия вече е напълно недопустимо. Въпреки това, извън политическото говорене остава ключовият въпрос за липсата на филтри и проверки при назначаването на лица на толкова високи държавни позиции. Цената на този институционален пропуск ще бъде платена от българските избиратели чрез допълнителен срив в доверието към резултатите от изборите.