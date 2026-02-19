Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски и общото ни дело днес

Събира ни денят на безсмъртието. Безсмъртието на българския национален идеал, на вечния идеал за справедлив и достоен живот. Безсмъртие, на което историята даде име – Васил Левски. Това заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

Вижте пълната реч на президента:

Васил Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз, защото с тази сила могат да се постигнат големи цели - да върнем доверието в себе си, в държавността, в институциите. И тогава, и днес общото ни дело е да имаме държава на законност и равноправие, справедлива за всички български граждани. Това заяви президентът Илияна Йотова в словото си пред паметника на Васил Левски в София, където се състоя възпоменателната церемония по повод 153 години от гибелта на Апостола.

В словото си пред гражданите държавният глава заяви, че днешната дата е ден на безсмъртието на вечния български идеал за справедлив и достоен живот. „Безсмъртие, на което историята завинаги даде име – Васил Левски“, посочи Илияна Йотова.

Левски преобърна времето, за да възкръсне България и да се въздигне във вековете като държава на равноправие, законност и свобода, каза тя. Президентът допълни, че в делото си Апостола не е бил сам, а заедно с хиляди съмишленици - горди и независими българи, от всички краища на родните земи. По думите на Илияна Йотова именно Българското Възраждане ни учи, че не е по силите на един човек да проправи сам пътека. „Можем да вървим напред само ако сме заедно, с общи усилия, да мислим за Отечеството и за рода ни“, заяви Илияна Йотова.

Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че не трябва да вярва на ближния си, че националните ни добродетели, които ни съхраниха като народ и държава, са отживелица, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че на тези твърдения трябва да се отговори на висок глас, че устоите на българския национален дух са здрави и нищо не може да ги прекърши. Защото българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни, допълни президентът.

Илияна Йотова подчерта, че ако гледаме като народ в една посока, увлечени в общо дело, ще достигнем лесно високите български върхове. Въпросът на бъдещето не е на чия страна си, а дали си на страната на правдата с любов и кураж за Отечеството, заяви в словото си държавният глава.

Преди да отдаде почит пред паметника на Апостола, президентът присъства на панихида в негова памет, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. След богослужението президентът се включи в литийното шествие от храма и до паметника на Васил Левски, което измина последните стъпки на Апостола по пътя към безсмъртието.