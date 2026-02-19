Световни медии: Служебният кабинет на Андрей Гюров поема управлението на България с ангажимент за честни избори

Водещи световни медии отразиха назначаването на служебното правителство на Андрей Гюров. Акцентът в публикациите е върху подготовката на предсрочните избори на 19 април и вътрешнополитическата нестабилност, предаде БГНЕС.

"Ройтерс” съобщава, че служебният кабинет, оглавяван от подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, е поел управлението с ангажимент да гарантира условия за честни избори. Агенцията припомня, че предишното правителство е подало оставка на 11 декември след седмици на протести, свързани с обвинения за корупция и с повишаването на данъците. Подчертава се и продължителната политическа нестабилност, въпреки присъединяването на България към еврозоната от 1 януари.

"Асошиейтед прес” отбелязва, че след полагането на клетва пред парламента Гюров е заявил, че България ще подкрепя усилията за постигане на траен и справедлив мир в Украйна, като е подчертал, че правителството ще работи в тясно сътрудничество със съюзниците в Европейския съюз и НАТО.

"Вашингтон пост” посочва, че новият премиер е уверил, че страната остава твърдо ориентирана към Запада в навечерието на поредните избори.

Анадолската агенция съобщава за полагането на клетва от служебния премиер и министрите пред Народното събрание. Медията припомня, че България е без редовно правителство от оставката на кабинета на Росен Желязков през декември 2025 г., след като три опита за съставяне на мнозинство са се провалили.

"Синхуа” акцентира върху ролята на президента Илияна Йотова, която е обявила датата на предсрочните избори и е издала указ за назначаването на служебния кабинет. Китайската агенция цитира държавния глава, че най-важната задача пред правителството е провеждането на честни избори съгласно закона. Посочват се и други приоритети - рисковете пред енергийната система и растящите цени.