Рейнджърите са екзекутирани, работили за службите, а те замитат следите?

Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването. Той е оставил завещание на двете момчета – Николай и Александър, което затвърждава мнението ми, че е бил от ДАНС.

Това каза в подкаста „Дискусионен форум“ с водещ Велизар Енчев специалитът по национална сигурност Галина Гайдарова. Дамата, която е дъщеря на един от последните заместник-директори на Националното разузнаване на България полк. Илия Гайдаров, е убедена, че службите се опитват да заметат следите, лансирайки странни версии, а истината по думите й, е че са екзекутирани агенти, които са контролирали трафика на наркотици по т.нар. балкански път.

„Тези убийства са извършени от професионалисти. Нашите са отишли, за да заметат следите“, подчерта тя.

Според нея пожарът е предизвикан, за да бъдат принудени рейнджърите да излязат навън, където са ги чакали и са ги ликвидирали по бързата процедура.

Тези, които благодарение на тяхната дейност са загубили много пари, просто са ги ликвидирали, подчерта Гайдарова, след като водещият припомни, че три дни преди това в Сърбия са хванати няколко стотици килограми кокаин, а в Северна Македония – 40 тона марихуана.

„Нашите служби вместо да намерят убийците им и да разберат кой им разрушил клетката, се опитват да им вменят вина, което е изключително грозно, защото тези хора вече не са на този свят и не могат да се защитят по никакъв начин“, коментира тя.

Странни са показаните кадри вчера, с които у хората се създава впечатлението, рейнджърите се кланят по будистки обичай на някого, но в действителност не посрещат никого. Никой не излиза от кемпера. Те си правят физзарядка. Ако това е будистки ритуал, защо ще си бършат ръцете, след като за хората от тази религия, земята е нещо свещено, пита Гайдарова.

„Това, което виждам, не може да затвърди в мен убеждението, че това е убийство с последвало ритуално самоубийство. Каквито и кадри да извадят, е неприятно, че службите тичат след събитията, т.е. опитват се да замажат следите на нещо, което излезе извън контрол“, подчерта тя.

„Още от първия ден, когато научих за събитията, за мен е ясно, че това е показна екзекуция на хора, които са вършили някаква работата там. Дали е в името на някаква мафиотска структура, дали е за някаква служба? Целият им състав, поведение и всичко останало сочи към това“, заяви магистърът по национална сигурност от Академията на МВР.

„Това са хора със стабилна психика, а се оставят да бъдат гръмнати в главата, а другите отиват някъде другаде, за да може единият да убие двамата и после да се самоубие. Много ми е любопитна локацията. Преди няколко години пътувах оттам на екскурзия и ни беше разказано, че в района има пещери и че е близо до сръбската граница. Научавайки допълнително, че са имали къща до морето, ми стана ясно, че са били на входа или на изхода на едно трасе, което е познато още от времето на социализма – т.нар. балкански път, който върви от Турция към Сърбия. Изнасят се наркотици, оръжия, хора.“, категорична е тя.

Водещият я пита дали това не са канали на митичната ДС, а тя потвърди, че „Държавна сигурност“ не е вършила нищо по-различно от това, което правят службите в момента. Още по онова време тези канали са наблюдавани.

„Ако едни хора бъдат убити или арестувани, на тяхно място ще дойдат други, а каналът не си заминава. Затова стремежът е да бъдат контролирани и е логично в тази група да е имало секретни служители на нашето контраразузнаване“, заяви дъщерята на полк. Гайдаров.

Енчев уточни, че поне двама са били агенти и цитира публикация в „24 часа“, според която Калушев е бил сътрудник на ДАНС.

„Има факти, които ме навеждат на тази мисъл. Израснала съм в такова семейство и дълго време съм била с родителите си извън страната заради дейността на външното разузнаване. Това, което ми затвърди мнението за агентурата на Калушев, е завещанието му. Служителите на тези служби или оставят инструкции за семейството и близките си, или някакви напътствия. Ако е искал тези деца да то наследят, той се е погрижил. Защо? Какво е налагало той да се подсигури?“, пита тя.

„Имал е представа, че може да бъде убит и затова се е погрижил за двете момчета – Александър и Ники. Идеята му е била, ако нещо се случи с него, те да са негови наследници“, заяви Гайдарова.

„Майката на Николай спомена, че един човек не би убил децата, на които прави завещание. То е направено, защото е знаел много добре с какво се занимава, за кого е работил. Когато си в такива служби, има риск всеки момент да загубиш живота си. Аз съм получавала такива инструкции от баща ми. Бях на 18 години, когато ми връчи запечатан плик и ме беше информиран, че ако се случи нещо с него, да го отворя“, споделя тя, цитирана от флагман.бг.

„Първото нещо, което чух за Петрохан, беше от кмета на Гинци, който го изпуснаха и обърка цялата работа. Той каза, че някои от мъртвите са имали обгаряния по брадата. Кметът не каза как е избухнал пожара, но спомена, че има трима мъртви, загинали от един и същи начин – с куршум в главата“, заяви експертът.

„Вероятно пожарът е предизвикан, за да ги накарат да излязат навън, където са ги чакали и са ги ликвидирали по бързата процедура“, подчерта тя.

„В „Петрохан“ се прикрива нещо, свързано с много пари. Не мисля, че нашите служби са искали да си закрият клетката. Въпросът е на кого са пречили или какво благодарение на тях е провалено. Ако е застрашен канал на мафията, свързано с много пари, не се прощава“, коментира Гайдарова.

„Ако са провалили нещо сериозно, е напълно възможно да са ликвидирали клетката на българските служби“, добави специалистът по национална сигурност.

„За да не бие на очи и да не си задават хората въпроси за това какво правят тези хора там, защо са така оградени и имат оръжия, трябва да има добра легенда – те са рейнджъри, които пазят природата и т.н. Всеки сътрудник на службите, когато работи засекретено, има легенда. Хората, отиват на външно разузнаване, също им се създава такава“, обясни тя.

Гайдарова написала гневен пост във Фейсбук, защото шестима души са разстреляни директно, а нашите служби вместо да намерят убийците им и да разберат кой им е разрушил оперативната клетка, се опитват да им вменят вина, което е изключително грозно, защото тези хора вече не са на този свят и не могат да се защитят по никакъв начин. Близките не са пожалени и трябва да слушат тези глупости за лами, педофили и секти, коментира тя.

„Нашите служби се опитват всячески да докажат, че става дума за ритуално самоубийство, но остава въпроса кой ги уби, защото версията, че Калушев закарал две момчета на друго място, за да ги гръмне, издъхва“, подчерта експертът.

„Ако искаш ритуално да се самоубиваш, не ходиш на вилата край морето да ремонтираш. Защо българските служби отидоха три седмици, за да разследват“, добави тя.

Водещият пък изтъкна, че ако рейнджърите са мислили да си отиват от този свят, едва ли биха поставили на стъклото на кемпера специално покривало, докато се сбогуват и говорят за по-добро място.

„Това е убийство на секретни служители на българското контраразузнаване, което е скандално. Когато демонстрираш такова отношение, поставяш под риск и бъдещето на други, които биха се съгласили да работят за службите“, коментира Гайдарова.

Според нея за Деян Мексиканеца и съпругата му са пуснали дезинформация, че са извън България, за да не се поставя в риск живота им.