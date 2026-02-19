  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +6
Пловдив: +5 / +6
Варна: +5 / +6
Сандански: +6 / +6
Русе: +2 / +2
Добрич: +2 / +3
Видин: +3 / +3
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: -2 / -2
Кюстендил: +3 / +3
Стара Загора: +3 / +3

Започва ли се? САЩ струпват безпрецедентна военна мощ в Близкия изток

  • Сподели в:
  • Viber
Започва ли се? САЩ струпват безпрецедентна военна мощ в Близкия изток

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Съединените щати са готови да нанесат удар на Иран още този уикенд, твърдят водещи американски медии. До момента Вашингтон е изпратил два самолетоносача и огромен брой изтребители в Близкия изток. Така в региона се събира най-голямото количество въздушна мощ след инвазията в Ирак през 2003 г.

13 американски бойни кораба вече се намират в Източното Средиземноморие и Близкия изток. Там и са самолетоносачите „Ейбрахам Линкълн” и „Джералд Форд”. Самолети за командване и управление, които са жизненоважни за организирането на големи въздушни кампании, също пристигат там.

Би било много мъдро Иран да сключи сделка с президента Тръмп и с неговата администрация. Американският лидер винаги мисли за това какво е в най-добрия интерес на Съединените щати, на нашите военни, на народ ни и по този начин взема решения по отношение на военни действия от всякакъв вид”, коментира говорителят на Белия дом Каролин Левит.

#САЩ - Иран

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите