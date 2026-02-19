Атанас Кацарчев за служебния кабинет: По делата им ще ги познаем

Нямаме резерви към служебния кабинет. Очакваме някой да си свърши работата. Не познаваме част от министрите, но както се казва - по делата им ще ги познаем. Това заяви в предаването „Денят на живо” по НОВА главният икономист на КТ „Подкрепа" Атанас Кацарчев.

Той се надява да има диалог в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Кацарчев посочи, че не очаква изненади в двете най-важни за синдикатите министерства – на финансите и на труда и социалната политика. Смята, че е важно как ще вървят нещата в Министерството на енергетиката по отношение на мините, както и в Министерството на транспорта по отношение на БДЖ.

Главният икономист на КТ „Подкрепа" не очаква служебното правителство да внесе бюджет за 2026 г. „Всичко се отлага прекалено много във времето. Имаме действащо Народно събрание. Депутатите и в този парламент отказаха да се занимават с бюджета, тъй като правителството беше в оставка. В същото време се занимават с пенсионната реформа. Това касае 40 години напред”, коментира Кацарчев.

Запитан дали очаква 5-процентното увеличение на заплатите в бюджетната сфера да се запази и със следващия удължителен бюджет, Кацарчев каза: „Не знам как върви в момента това 5-процентно увеличение, защото голяма част от ръководителите на институции, които трябва да подписват, не смеят да го направят. Дори да подпишеш 5% увеличение на заплатите, имаш таван на разходите. Тоест как ще ги плащаш тези заплати в продължение на близо половин година?”.

Що се отнася до въвеждането на мултифондовете, Кацарчев коментира, че с тази реформа се прехвърля цялата отговорност върху осигуреното лице. „Няма как никой да не ми гарантира минимална пожизнена пенсия, няма как да не се гарантира осъвременяване на отпусната пенсия, няма как фондът да е без достатъчно резерви, за да покрие плащанията си", смята синдикалистът.



