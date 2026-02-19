  • Instagram
Жестоко убийство в Пловдивско

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем и задържа 26-годишен мъж за убийство в къща в пловдивското село Радиново. Това съобщиха от държавното обвинение. Сигналът за открито тяло на 57-годишен мъж е подаден на 17 февруари в 17:30 часа.

На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че починалият е бил удрян по главата с твърд предмет. Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата по-младия мъж, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта. ве

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

