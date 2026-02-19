Откриха токсични материали в десетки модели безжични слушалки

Европейски учени отправиха предупреждение към потребителите на слушалки, след като в десетки популярни модели бяха открити токсични химикали с потенциално сериозни последици за здравето. Изследването показва, че всички 81 тествани устройства съдържат вещества, свързвани с повишен риск от онкологични заболявания, чернодробни увреждания и нарушения в развитието на мозъка.

Анализът е проведен в рамките на проекта „ToxFree LIFE for All“ и обхваща слушалки тип „в ухото“ и „над ухото“, предлагани на пазарите в Чехия, Словакия, Унгария, Словения и Австрия, както и в онлайн платформите Shein и Temu. Сред засегнатите модели са продукти на утвърдени марки като „Бос“, „Панасоник“, „Самсунг“, „Сони“ и „Зенхайзер“.

Изследователите са търсили т.нар. ендокринно-разрушаващи химикали, включително бисфенол А (BPA) и бисфенол S (BPS) – синтетични съединения, известни като „вечни химикали“. Те могат да имитират действието на естрогена в организма и са свързвани с преждевременно настъпване на пубертета при момичета, хормонални нарушения при мъжете и повишен риск от рак. BPA е открит в 98% от тестваните устройства, а BPS – в над три четвърти от пробите.

В някои модели концентрациите достигат до 315 mg/kg – значително над препоръчителната граница от 10 mg/kg, определена от Европейската агенция по химикали. Нива над този праг са отчетени при модели като „Зенхайзер Accentum True Wireless“, „Бос QuietComfort“, както и при други широко разпространени устройства. Части от „Самсунг Galaxy Buds3 Pro“ също съдържат повече от допустимото количество бисфеноли.

Според учените съществува риск тези вещества да мигрират от пластмасовите компоненти към кожата, особено при продължителна употреба и по време на физическа активност, когато изпотяването и повишената температура могат да ускорят процеса. Предишни изследвания показват, че BPA и BPS могат да преминават в потта и да се абсорбират през кожата.

Освен бисфеноли, в някои устройства са установени и фталати – вещества, свързвани с нарушения в репродуктивната система и намалена фертилност, както и хлорирани парафини, които могат да увредят черния дроб и бъбреците. Тези съединения обаче са открити предимно в ниски концентрации.

Изследователите подчертават, че отделните количества може да не представляват непосредствен риск, но комбинираното въздействие на множество химикали от различни източници – т.нар. „коктейлен ефект“ – може да доведе до сериозни дългосрочни последици, особено при уязвими групи като деца и подрастващи. Част от най-високите стойности са отчетени именно при модели, насочени към младежка аудитория.

Проектът призовава европейските институции да въведат по-строги и хармонизирани регулации, които да ограничат или забранят цели групи ендокринно-разрушаващи химикали и да предотвратят замяната им с други съединения със сходен риск. Според експертите това е необходимо както за защита на потребителите, така и за гарантиране на безопасността на рециклираните материали в рамките на кръговата икономика.

Компонентите на всяко тествано устройство са оценявани по система „зелено-жълто-червено“ според концентрацията на бисфеноли. „Зелено“ означава съдържание до 0,8 mg/kg, „жълто“ – между 0,8 и 10 mg/kg, а „червено“ – над 10 mg/kg. Ако дори една част получи „червена“ оценка, цялото устройство се класифицира в най-високорисковата категория.

