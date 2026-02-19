  • Instagram
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан

Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан, през който вярващите се въздържат от храна и напитки от изгрев до залез слънце и се посвещават на молитва, размисъл и изучаване на Корана.

Нарастващата инфлация в Турция оскъпява с около 35 процента на годишна база традиционните храни за Рамазан, задълбочавайки кризата с издръжката на живота. Официалната годишна инфлация през януари беше над 30 процента, а пазарният скептицизъм остава висок.

