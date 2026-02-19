Антоанета Христова: Имаме старата сглобка ПП-ДБ и ГЕРБ срещу Ново начало

Имаше два изхода на решение от гледна точка на състава на служебния кабинет, най-важният въпрос, по който виждам, че много хора се лутат, е „Чий е този кабинет?“. Министър-председателят на този кабинет има много ясна принадлежност. Той е на ПП-ДБ и ГЕРБ, като резултат от т.нар. „домова книга“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ политическият психолог проф Антоанета Христова.

Андрей Гюров имаше два варианта в тази ситуация – да направи експертен кабинет, с немного известни хора вътре, които да успокоят онази част от обществото, която е недоволна от статуквото като цяло. Под статукво се разбират всички, които са били в управлението през последните 4-5 години. Това включва и ПП-ДБ. Това означава се, че трябваше да има трима много ярки, силни антистатуквото лица, които трябваше да поемат МВР, позицията на министър на правосъдието и информационните технологии, а останалите да бъдат просто експерти, които да пренесат правителството до изборите. В момента ние имаме категоричен кабинет на сглобката, на ПП-ДБ и ГЕРБ с много ясни послания от гледна точка на избора на министри и много ясно очертаване на червената линия, която щяха, но трудно реализираха политическите партии, които са в парламента в момента. Имаме старата сглобка ПП-ДБ и ГЕРБ срещу Ново начало.

Комуникационният експерт Любомир Аламанов посочи, че не е съвсем съгласен, че това е кабинет на сглобката, поне що се отнася до реакциите на хората, които харесват ГЕРБ.

„Те са доста рязко против този кабинет. Нека не забравяме и двата служебни кабинета на Димитър Главчев, които бяха представени като неутрални, експертни. Няма смисъл да се прекалява в тази посока, хората са доста експертни, естествено е всеки да е имал някаква позиция през годините, част от тези експерти не са били членове на нито една партия. Аз по-скоро искам да видя какви ще бъдат техните действия. Има само два месеца и трябва да видим дали в този кратък отрязък от време те ще успеят да върнат доверието на хората в изборния процес и политиката като цяло“, коментира още Аламанов.







