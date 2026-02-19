  • Instagram
ЕП проверява белгийски евродепутат за непристойно поведение
Европейски парламент започва проверка срещу белгийския евродепутат Йохан ван Овертфелт заради твърдения, че се е държал непристойно с охранител на един от входовете на институцията в Брюксел, съобщават белгийски медии, предава БТА.

Процедурата е инициирана след жалба от синдиката на парламентарните служители до председателя на ЕП Роберта Мецола. Според документа на 11 февруари евродепутатът е опитал да влезе в сградата, придружен от съпругата си, но служител по сигурността е установил, че пропускът му е с изтекъл срок.

По информация в жалбата Овертфелт е поискал охранителят да се легитимира, след което е хвърлил на земята представения идентификационен знак и е използвал груби думи.

В отговор на обвиненията евродепутатът е заявил, че не си спомня точно какви думи е използвал. „Може да съм повишил тон, не мога да преценя как се е почувствал служителят“, е коментирал той, цитиран от медиите, като е добавил, че според него охранителят се е държал обидно към съпругата му.

Овертфелт е представител на белгийската управляваща партия Нов фламандски алианс и член на групата в ЕП Европейски консерватори и реформисти. Той е дългогодишен икономически журналист, бил е министър на икономиката в правителството на Шарл Мишел и е избиран три пъти за член на Европейския парламент.



#ЕП

