НА ЖИВО Възпоменателната церемония за 153-годишнината от обесването на Васил Левски в София

С възпоменателна церемония София отбелязва 153 години от гибелта на Апопстола на свободата.

В храма „Света София“ по-рано днес патриарх Даниил отслужи панихида.

След това литийно шествие стигна до паметника на Васил Левски, като така символично измина последните стъпки на Апостола.

Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски се въведе временна организация на движението, а хората, които искат да поднесат цветя могат да стигнат през три пункта до него.



