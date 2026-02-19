НА ЖИВО Възпоменателната церемония за 153-годишнината от обесването на Васил Левски в София
С възпоменателна церемония София отбелязва 153 години от гибелта на Апопстола на свободата.
В храма „Света София“ по-рано днес патриарх Даниил отслужи панихида.
След това литийно шествие стигна до паметника на Васил Левски, като така символично измина последните стъпки на Апостола.
Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски се въведе временна организация на движението, а хората, които искат да поднесат цветя могат да стигнат през три пункта до него.
