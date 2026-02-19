  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +7
Пловдив: +5 / +9
Варна: +4 / +6
Сандански: +6 / +8
Русе: +0 / +3
Добрич: +2 / +3
Видин: +3 / +8
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +4 / +6

НА ЖИВО Възпоменателната церемония за 153-годишнината от обесването на Васил Левски в София

  • Сподели в:
  • Viber
НА ЖИВО Възпоменателната церемония за 153-годишнината от обесването на Васил Левски в София
A A+ A++ A

С възпоменателна церемония София отбелязва 153 години от гибелта на Апопстола на свободата.

В храма „Света София“ по-рано днес патриарх Даниил отслужи панихида.

След това литийно шествие стигна до паметника на Васил Левски, като така символично измина последните стъпки на Апостола.
Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски се въведе временна организация на движението, а хората, които искат да поднесат цветя могат да стигнат през три пункта до него.


#Васил Левски

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите