Кошлуков: Процедурата по избор на ръководител на БНТ е нелегитимна

На изслушване в Съвета за електронни медии генералният директор на БНТ Емил Кошлуков заяви, че днешната процедура по избора на ръководител на обществената телевизия е нелегитимна, тъй като има висящи съдебни производства, свързани с нея. Той допълни, че се е явил на изслушването заради уважение към институцията и към колегите си в телевизията:

Според мен тя не е процедура, защото е нелегитимна и аз днес съм внесъл искане до вас с основание за прекратяването, както и до съда. Не знам дали е избор, вече в сайтове и медии изтече името на дамата победителка, така че мисля, че изборът е направен. И не съм убеден, че точно се говори за генерален директор, не за началник на нюзрума, но съм тук от уважение към институцията. Каквото и да смятам за вашите действия и решения.

Пролет Велкова коментира, че само съдът има думата по въпроса за легитимността на процедурата. Председателят на СЕМ Симона Велева още в началото на изслушванията беше категорична, че процедурата се осъществява в условия на "стабилитет и законосъобразност":

Ще се възползвам с удоволствие от вашата провокация. В началото искам да Ви уверя, че не само Вие имате уважение към институцията Съвет за електронни медии, но и от страна Съвета за електронни медии, сигурна съм в целия му състав има уважение, както към Българската национална телевизия, така и към Вас. Вие имахте и имате един наистина пълноценен и достоен мандат, който макар и продължил твърде дълго, след избора ви през 2019 година, се позиционира Българската национална телевизия наистина, като една достойна, обществена и гледаема телевизия. Така че уважението е взаимно, но също така мога да ви уверя, че всички действия на Съвета са отговор и реакция на вашите действия, включително и атакуване на процедурите ни както на първата, така и на втората. Така че аз не мисля, че това изслушване е прибързано. Напротив, мисля, че е доста закъсняло, но то ще се случи по правилата на Закона за радиото и телевизията.

Кошлуков каза, че БНТ е най-свободната медия. Той представи технократска концепция за развитието на БНТ в дигиталния свят, акцентира върху ролята на изкуствения интелект, спорта, българите в чужбина. Емил Кошлуков ръководи БНТ от 2019-а година насам, и съгласно Закона за радиото и телевизията ще бъде на поста до избора на нов генерален директор.

Преди Кошлуков концепцията си представи Свилена Димитрова.

Предвиденото трето изслушване – на Сашо Йовков, не се състоя, тъй като кандидатът не се яви. До края на деня предстои представянето и на останалите двама участници в надпреварата – Невена Андонова и Милена Милотинова.



