Пуснаха руски спортисти с химн и знаме на параолимпийските игри
Русия ще има спортисти, състезаващи се под националния флаг и химн и с екипи в националните цветове и символи, на зимните параолимпийски игри в Милано Кортина 2026 (6-15 март). Същото се отнася и за състезателите от Беларус.
В свое изявление международният параолимпийски комитет (IPC) заяви, че националният параолимпийски комитет на Русия получава шест квоти, някои от които "уайлд кард", за XIV зимни параигри. Страната ще бъде представена с по една жена и един мъж в алпийските ски и в ски бягането, както и от двама мъже сноубордисти. Беларус пък ще има общо четирима състезатели.
Това решение на IPC идва, след като Русия два пъти бе отстранявана изцяло от олимпийски игри - първо на летните в Рио 2016 (заради доказана държавно подкрепяна схема за допингиране), а след това от зимните параигри в Пекин 2022 (поради пълномащабното нахлуване в Украйна, започнало месец по-рано). В останалите случаи след Сочи 2014 руснаци (и беларуси) участваха като неутрални, включително и в момента в Милано Кортина 2026.
През септември 2025 г. в Сеул (Корея) генералната асамблея на IPC гласува параолимпийските комитети на Русия и Беларус да бъдат възстановени като редовни членове, с всички произтичащи от това права. От това не следваше автоматичното пълноценно участие на техни спортисти на игрите в Милано Кортина 2026. Но IPC обяви, че ще работи, "за да въведе практическите договорености възможно най-скоро". Още тогава 32 държави, предимно от Европа, подписаха съвместно изявление, изразяващо "сериозна загриженост".
Въпреки това три седмици преди параолимпийските игри решението е факт и състезатели от двете държави ще участват като всички останали през март.
Руската делегация ще е от общо 23-ма души, съобщи руският спортен министър и председател на националния олимпийски комитет Михаил Дегтярев. Пред държавната информационна агенция ТАСС той заяви, че членовете ѝ ще участват на церемониите по откриване и закриване, отбелязва СЕГА.
РЕАКЦИИ
Украински власти ще бойкотират параолимпийските игри в Милано Кортина 2026 следващия месец. Спортистите на страната все пак ще участват, но министърът на спорта на страната Матвий Бедний заяви, че нито едно украинско официално лице няма да е на игрите.
"В отговор на скандалното решение да се позволи на руснаци и беларуси да се състезават под националните им знамена, украинските държавни служители няма да са на параолимпийските игри. Няма да присъстваме на церемонията по откриването, няма да участваме в другите официални параолимпийски събития. Благодарим на всеки държавен служител от свободния свят, който ще направи същото. Ще продължим да се борим!", каза Бедний.
В интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски бе доста остър: „Не искам да казвам, че става въпрос за пари, защото просто не знам - заяви той. - Макар че това е мръсно решение, абсолютно неприемливо. И не е европейско, не и от гледна точка на ценностите. Това е ужасно решение, напълно несправедливо.“
Министърът на външните работи Андрей Сибиха, е инструктирал украинските посланици да настояват правителствата на съответните страни да пропуснат церемонията по откриването на параолимпийските игри, ако на Русия и Беларус бъде позволено да покажат своите знамена.
Външият министър на Италия Антонио Таяни е предложил страната да задържи издаването на визи за техническия и медицински персонал на руската и беларуската делегации. Това е било обсъдено първо със спортното министерство, откъдето са изразили опасения относно благосъстоянието на параолимпийците, които разчитат на специализиран помощен персонал. След това, според в."Ла Република", предложението не е било подкрепено единодушно от кабинета. Министърът на земеделието Франческо Лолобриджида дори е призовал за предпазливост, като е подчертал, че италианските власти трябва да избягват всякаква форма на дискриминация по време на международното събитие.
Министърът на Великобритания по въпросите на културата, медиите и спорта Лиза Нанди пък определи решението на IPC като "погрешно".
"Разрешението спортисти от Русия и Беларус да се състезават под собствените им знамена, докато бруталното нахлуване в Украйна продължава, изпраща ужасно послание", заяви още тя и призова IPC спешно да преразгледа решението.
БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ
Банскалийката Стела Янчовичина, която е с частично ампутирана дясна ръка, ще бъде единственият представител на България на зимните параолимпийски игри в Милано Кортина 2026 - в алпийските дисциплини на ските.
