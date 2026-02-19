  • Instagram
12 членове на кабинета "Желязков" се завръщат в НС като депутати

БНР
След като служебният кабинет встъпи в длъжност, а пълномощията на редовния бяха прекратени, част от досегашните му членове се завръщат обратно в парламента като депутати. Става въпрос за 12 човека, които са били избрани като народни представители, но временно са изоставили депутатските банки, за да влязат в кабинета "Желязков".

Това са самият премиер Росен Желязков, който става отново депутат от ГЕРБ-СДС, наред с Томислав Дончев, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Валентинов Георгиев, Красимир Вълчев и Жечо Станков. В парламентарната група на БСП отново се нареждат вицепремиерът и доскорошен лидер на столетницата Атанас Зафиров, както и Иван Иванов, Борислав Гуцанов и Манол Генов. В редиците на ИТН се връща Силви Кирилов.

Съответно, 12-те депутати, които влязоха на тяхно място, ще трябва да напуснат парламента. Това са Георги Иванов Георгиев, Михаил Митов, Нина Димитрова, Деница Николова, Стефан Маринов, Биляна Иванова, Десислав Тасков, Валерия Славова, Десита Петкова, Димитър Гърдев, Галин Дуров и Станислав Губеров.

