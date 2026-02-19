Локализираха нефтено петно край Созопол по следите на изчезналия кораб

Екипи от доброволци локализираха нефтено петно в акваторията на Созопол, близо до мястото на изгубения сигнал от риболовния кораб. Според БГНЕС наличието на дизелово гориво е сериозен индикатор, че плавателният съд е претърпял инцидент и е потънал в този район.

При огледа на крайбрежните скали не са открити следи от тричленния екипаж или останки от кораба. Дълбочината в зоната на разлива е 38 метра, което затруднява работата на доброволните екипи. Тяхната сонарна техника не е успяла да идентифицира обекта на дъното.

Координатите на мястото са предадени на "Гранична полиция". Очаква се включването на специализирани водолази, които да извършат детайлен оглед на морското дъно и да изяснят съдбата на моряците.