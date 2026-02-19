Южна Корея осъди бившия президент Юн на доживотен затвор за бунта през 2024 г.

Южнокорейски съд осъди бившия президент Юн Сук Йол за бунт, присъждайки му доживотна присъда за декларирането на военно положение през декември 2024 г., което според съда е било умишлен опит да се парализира Националното събрание. Председателят на съда Джи Гуи-йон заяви, че действията на Юн са мобилизирали силите за сигурност в незаконен опит за установяване на неограничена власт, задържане на политици и подкопаване на конституционния ред. Съдът отбеляза, че обявяването на военното положение е причинило значителни социални смущения и че Юн не е проявил никакво съжаление за действията си.

Юн, на 65 години, внезапно обяви военно положение на 3 декември 2024 г., позовавайки се на „антидържавни сили“ и предполагаема намеса на Северна Корея, твърдейки, че мерките са необходими за възстановяване на конституционния ред. Военното положение продължи само шест часа, след като законодателите бързо обезпечиха събранието и предотвратиха военния контрол. Обявлението предизвика протести, пазарна нестабилност и объркване сред международните съюзници, включително Съединените щати.

Прокурорите първоначално настояваха за смъртна присъда, единствената алтернатива на бунт според южнокорейското законодателство, но страната поддържа неофициално мораториум върху смъртното наказание, като няма изпълнени присъди от 1997 г. Юн вече беше получил петгодишна присъда за по-леки обвинения и е обект на множество текущи дела. Съдът също така осъди бившия министър на отбраната Ким Йонг-хюн на 30 години затвор за ролята му в опита за овладяване на властта.

През цялото съдебно производство Юн категорично отричаше всякаква вина, твърдейки, че действията му са били насочени към защита на свободата и противодействие на това, което той определя като „законодателна диктатура“. Прокурорите обаче описаха поведението му като жажда за власт и опит за установяване на дългосрочно авторитарно управление. Съдът подчерта, че обявяването на военното положение е нанесло сериозни социални щети и потвърди доживотната присъда. Юн има право на обжалване.

Президентският мандат на Юн беше белязан от противоречия, включително управлението на смъртоносния инцидент с тълпата по Хелоуин през 2022 г., обвинения за корупция, свързани с жена му Ким Кьон Хи, и критики за икономическо управление. Политическото издигане на Юн първоначално му донесе признание за антикорупционните му усилия и ролята му в импийчмънта на Парк Гън-хе през 2016 г. Въпреки това, неуспешният опит за узурпиране на властта през 2024 г. предизвика исторически паралели с военните преврати в Южна Корея между 1960 и 1980 г., съживявайки спомени за политическа нестабилност.

Съпругата на Юн, Ким Кьон Хи, беше осъдена по-рано през януари 2026 г. на 20 месеца затвор за несвързани с това подкупи, подчертавайки продължаващото внимание към бившото президентско семейство. Пред съда хиляди поддръжници на Юн протестираха, призовавайки обвиненията да бъдат оттеглени, докато съдът подчерта, че правният процес трябва да продължи независимо от общественото напрежение.