Росен Желязков освободи всичките си зам.-министри
Досегашният премиер в оставка Росен Желязков е освободил всичките си заместник-министри, съобщи NOVA.
Смяна на щафетата: Гюров пое властта от Желязков, министрите си предават ресорите
Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство.
Информацията потвърдиха и от Министерски съвет.
