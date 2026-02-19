Росен Желязков освободи всичките си зам.-министри

Досегашният премиер в оставка Росен Желязков е освободил всичките си заместник-министри, съобщи NOVA.

Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство.

Информацията потвърдиха и от Министерски съвет.