  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +7
Пловдив: +5 / +9
Варна: +4 / +6
Сандански: +6 / +8
Русе: +0 / +3
Добрич: +2 / +3
Видин: +3 / +8
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +4 / +6

Росен Желязков освободи всичките си зам.-министри

  • Сподели в:
  • Viber
Росен Желязков освободи всичките си зам.-министри
A A+ A++ A

Досегашният премиер в оставка Росен Желязков е освободил всичките си заместник-министри, съобщи NOVA.

Смяна на щафетата: Гюров пое властта от Желязков, министрите си предават ресорите

Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство.

Информацията потвърдиха и от Министерски съвет.

#Росен Желязков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите