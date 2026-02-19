САЩ подготвят операция срещу Иран, България служи като транзитна точка

Съединените щати значително увеличиха военното си присъствие в Близкия изток, разполагайки военни кораби, изтребители и самолети за въздушно зареждане, като това може да формира основата за продължителна кампания срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп даде разрешение за действие. Тръмп, който вече е нареждал удари по Иран, многократно е заплашвал с нови военни мерки, ако текущите ядрени преговори не доведат до замяна на споразумението от 2018 г., от което той се оттегли.

Според информация на CNN и CBS, американските сили биха могли да са готови да започнат удари още този уикенд, въпреки че Тръмп все още не е взел окончателно решение. Старши съветникът Сюзан Зиаде от Центъра за стратегически и международни изследвания отбеляза, че самият обем на разположената огнева мощ в региона създава собствен инерционен ефект, което затруднява промяната на курса.

Военноморско присъствие

В момента Вашингтон разполага с 13 военни кораба в Близкия изток, включително самолетоносача USS Abraham Lincoln, девет разрушителя и три крайбрежни бойни кораба, като допълнителни съдове са в движение. USS Gerald R. Ford, най-големият самолетоносач в света, пътува от Карибите към региона, ескортиран от три разрушителя. Присъствието на два самолетоносача едновременно е рядко и отразява мащаба на американското военно засилване. Миналата година два самолетоносача бяха в Близкия изток по време на 12-дневната кампания на Израел срещу ирански ядрени обекти.

Прочети повече: Операция „Изгряващ лъв“: Защо и как Израел нападна Иран

Въздушни сили

Съединените щати са изпратили и флот от самолети в региона, включително F-22 Raptors, F-15, F-16 и самолети за зареждане KC-135. Данни за проследяване на полети показват множество танкери KC-135, самолети за въздушно наблюдение E-3 Sentry и транспортни самолети, действащи в или близо до Близкия изток, подкрепящи потенциални бойни операции.

Контекст на протести и заплахи

Разполагането следва репресиите на Иран срещу масови протести, започнали заради икономически проблеми, но прераснали в по-широки антиправителствени демонстрации. Тръмп заплаши с военна намеса при възможно насилие срещу протестиращите и окуражи иранците да поемат контрол над държавни институции. Въпреки че удари бяха отложени миналия месец, след като Иран спря екзекуциите под натиск от САЩ, заплахите са възобновени.

Прочети повече: Колко протестиращи уби режима в Иран? Отговорът изчезна заедно с телата - а мащабът е немислим

Дипломатически канали

Непряките преговори в Женева между американски и ирански официални лица, целящи да предотвратят ескалация, са довели само до „ориентировъчни принципи“, като основните различия остават нерешени, според прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит. Тя подчерта, че макар да има напредък, САЩ са готови за военни действия, ако е необходимо, призовавайки Иран да постигне споразумение.

Позиция на Иран

Иранските официални лица твърдят, че ядрената им програма е мирна, а обогатяването на уран е необходимо за производство на енергия. Мохамад Еслaми, ръководител на иранската атомна агенция, подчерта, че никоя страна не може да откаже на Иран правото да обогатява ядрено гориво, като същевременно потвърди спазването на правилата на Международната агенция за атомна енергия. Израел, САЩ и Европа остават скептични към твърденията на Техеран.

Възможен мащаб и регионално сътрудничество

Съобщава се, че операции срещу Иран могат да започнат скоро, като потенциалната кампания може да продължи седмици. CBS отбелязва, че USS Abraham Lincoln с почти 80 самолета е разположен на около 700 километра от иранския бряг, докато USS Gerald Ford е в движение. Пентагонът е прехвърлил част от персонала в Европа или САЩ като предпазна мярка. Очаква се Израел да участва заедно с американските сили.

Американски сили в България

В рамките на засилването на присъствието в региона, на летище София, Терминал 1, бяха забелязани седем американски танкера и три транспортни самолета, включително C-17 и C-130, заедно с няколко Boeing 747. Милен Керемедчиев отбеляза, че тези активи вероятно транзитират към Близкия изток и сигнализират за предстояща ескалация.

Международни реакции

Русия предупреди, че удари по Иран биха били изключително опасни, с потенциални ядрени рискове. Иран заяви, че не търси война, но ще защити своите „червени линии“, като същевременно остава отворен за дипломатически решения. Вашингтон ясно заяви, че предотвратяването на придобиване на ядрено оръжие от Иран остава приоритет, въпреки че Техеран настоява за граждански характер на програмата и е готов да ограничи дейностите си при премахване на санкциите.

Допълнителни събития

Паралелно Тръмп критикува плана на Обединеното кралство за предаване на островите Чагос на Мавриций, като посочи стратегическото значение на Диего Гарсия за потенциални операции срещу Иран. Въпреки че САЩ одобриха сделката, Тръмп публично предупреди премиера Киър Стармър да не продължава, което предизвика критика и дебат за дългосрочната употреба на базата.