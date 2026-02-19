Бойко Борисов похвали министрите от кабинета „Желязков“

Няма как да не ви похваля. Тази година направихме много – вкарахме България в еврозоната и Шенген.Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с министрите от бившия кабинет.

По думите му заслужават „едно благодаря“. „Направихме и много грешки. Пакетираха ни с Пеевски, но ние взехме подкрепата, за да влезнем в еворозоната и Шенген“, допълни той.

Мнението му за новото правителство е, че това то е ангажимент на президента Йотова и трябва да подготви честни избори. „За началник Бъчварова – да, работила е с нас, но искам да кажа, че това си е неин личен избор“, коментира Борисов.