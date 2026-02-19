Министерството на отбраната обясни присъствието на американски самолети в София

Министерството на отбраната излезе с официална позиция, с която категорично опроверга разпространените спекулации за тайна военна мисия на Съединените американски щати, предаде NOVA. Поводът за реакцията са появилите се снимки на няколко американски военни самолета, които са кацнали на пистата на летище "Васил Левски" в столицата.

Според официалното съобщение на ведомството, машините действително принадлежат на Военновъздушните сили на САЩ, но тяхното присъствие няма връзка с предстоящи военни действия.

"Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите", уточниха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Твърденията за Иран

Институционалното опровержение идва броени часове след публикация на бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. В профила си в социалните мрежи той сподели кадър от Терминал 1 на столичното летище, придружен с тревожен коментар.

"В момента на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Милен Керемедчиев.

Военните транспортни самолети като C-17 и C-130 се използват стандартно при мисии на НАТО и логистични операции при кризисни ситуации. От своя страна, Boeing 747 често изпълнява ролята на граждански или товарен самолет при мащабни международни ротации на военен персонал.