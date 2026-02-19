ИЗВЪНРЕДНО: Принц Андрю арестуван във връзка с разследването на Епстийн

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият принц Андрю, е задържан във връзка с разследване за предполагаемо неправомерно поведение на публична длъжност. Арестът идва в момент, когато полицията разглежда неговите дейности като търговски пратеник на Обединеното кралство, включително предполагаемото споделяне на чувствителна информация с осъдения педофил Джефри Епстийн.

Полицията на Теймс Вали потвърди, че мъж на шестдесетте години от Норфолк е бил арестуван на 19 февруари и остава в ареста. Продължават обиски на имоти в Бъркшър и Норфолк. Полицията не е обявила публично името на Маунтбатън-Уиндзор, следвайки националните насоки, поради активния характер на разследването и необходимостта да се избегне нарушаване на съдебното производство.

Заместник-началникът на полицията Оливър Райт заяви, че разследването следва задълбочена оценка и подчерта значението на запазване на целостта и обективността на полицейската работа. Той призна големия обществен интерес и увери, че ще бъдат предоставяни актуални сведения, когато е уместно.

Арестът съвпадна с честването на 66-ия рожден ден на Маунтбатън-Уиндзор във Вуд Фарм на имението Сандригам. Публикувани онлайн снимки показат полицейски коли и цивилни служители на неговото жилище, извършващи обиски и събиращи доказателства.

Антимонархическата организация Republic приветства ареста, заявявайки, че той е резултат от тяхното настояване за частно преследване след предишната нежелание на полицията да разследва. Главният изпълнителен директор на Republic Греъм Смит посочи, че групата е подала доклад за престъпление и че техните адвокати ще продължат да предоставят информация за свързани предполагаеми нарушения. Смит призова висшите членове на кралското семейство – Чарлз и Уилям, да изяснят какво са знаели за обвиненията.

Исторически погледнато, никой високопоставен британски крал не е бил арестуван в модерни времена. Последният случай датира от Крал Чарлз I, който е задържан през 1647 г. по време на Английската гражданска война и по-късно екзекутиран за държавна измяна. Сестрата на Маунтбатън-Уиндзор, принцеса Ан, беше глобена по Закона за опасните кучета през 2002 г., но не беше арестувана.

Арестът следва публикуването на имейли от Министерството на правосъдието на САЩ, които подсказват, че Маунтбатън-Уиндзор е препращал конфиденциални доклади за официални визити в Хонконг, Виетнам и Сингапур, както и инвестиционни брифинги, свързани с Афганистан, на Епстийн през 2010 г. Тези имейли са част от текущата полицейска оценка.

Маунтбатън-Уиндзор е първият високопоставен член на кралското семейство в съвременната история, който се изправя пред арест. Полицията на Теймс Вали продължава разследването на предполагаемото неправомерно поведение, като подчертава спазването на правните процедури и правилното третиране на доказателствата през целия процес.