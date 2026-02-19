4 зодии ще получат всичко, което искат от съдбата до края на 2026-а

Четири зодиакални знака ще получат от Вселената всичко, което искат през остатъка на 2026 г. Това е година на големи промени, тъй като Сатурн напусна Риби и премина в Овен на 14 февруари, където ще остане до април 2028 г.

Нептун също напусна Риби и премина в Овен на 26 януари и ще остане в този знак до март 2039 г. Уран пък най-накрая ще напусне Телец и ще премине в Близнаци през май, където ще остане до май 2033 г. Накрая, Юпитер, планетата на късмета и печалбата ще напусне Рак и ще премине в Лъв на 30 юни, където пък ще остане в следващата една година. Това е голяма промяна и тъй като планетите сменят знаците си, някои зодии ще се възползват повече от други.

Нека да разгледаме кои ще са щастливците, които ще могат да осъществят мечтите си до края на годината:

Рак

Рак, Юпитер ще остане във вашия знак до 30 юни 2026 г., но планетата ще стане особено мощна, след като се обърне директно на 11 март (в момента все още е в ретроградно движение). След тази дата ще можете да очаквате голям успех както в кариерата, така и в личния си живот. Когато Юпитер преминава през първия ви дом, както е за вас до края на юни 2026 г., това е период на личностно развитие, оптимизъм, увереност, подобрени взаимоотношения и късмет. Това се случва само веднъж на всеки 12 години. Така че възползвайте се максимално от следващите 4 месеца!

След това Юпитер ще напусне Рак и ще навлезе във втория ви дом на парите до юли 2027 г. Когато Юпитер преминава през втория дом, обикновено наблюдаваме увеличение на доходите, парите и самочувствието, което ще ви е от полза в тези области през следващата година.

Уран остава в Телец до 26 април, поставяйки го във вашия 11-и дом до края на април. Това помага изключително много по отношение на изграждането на мрежа от контакти, приятелствата и постигането на вашите надежди и желания. На преден план излизат неочаквани хора и уникални възможности. Може да срещнете някого, когото смятате за очарователен, или може да се натъкнете на напълно неочаквана, но много добре дошла възможност. Като цяло, изгледите за вас до края на годината са повече от страхотни и би трябвало да сте доста щастливи!

Лъв

Лъв, Сатурн влезе в Овен на 14 февруари, заедно с Нептун на 26 януари. Тъй като и двете планети преминават през вашия девети дом, който управлява пътуванията, образованието и мирогледа, бихте могли да увеличите степента на образованието си официално или неформално, да пътувате повече или да направите важен ход.

Уран ще влезе в Близнаци, вашия 11-и дом на групи и приятели, в края на април и ще направи положителен аспект към вашето Слънце. Уран в положителен аспект носи неочаквани възможности в живота ви или бихте могли да срещнете някой интересен, необичаен и който вероятно ще стане значим в живота ви по някакъв начин.

Когато Юпитер напусне Рак и премине в Лъв в началото на юли, той ще остане във вашия знак до юли 2027 г. Когато Юпитер преминава през вашия знак, можете да очаквате положителна година, пълна с разширяване на лично ниво. Може да срещнете някой значим човек, да разширите бизнеса си или личния си живот по някакъв начин, да срещнете нови хора и като цяло да се чувствате позитивно по отношение на живота и личността си. Това е година за постигане на най-съкровените ви надежди и желания.

Близнаци

Близнаци, Уран ще навлезе във вашия знак в края на април. Въпреки че Уран е непредсказуем, някои хора с Уран в първи дом правят значителни промени в живота си. Уран е склонен да ни кара да се откъснем от онези хора и ситуации, които намираме за потискащи или неудовлетворяващи. Ако има нещо, което чувствате, че ви спъва, вероятно ще се разделите с него, независимо дали е човек, работа или нещо друго. Очаквайте да се появят лидерски възможности и най-накрая да имате смелостта или мотивацията да направите промени, които желаете от дълго време.

Нептун навлезе в Овен през януари, а Сатурн през февруари, като всеки от тях преминава през вашия 11-и дом на групи и приятели и стабилизира тези области от живота ви. Ще се сблъскате и с повече възможности за пътуване и креативност, само за да назовем някои от прекрасните неща, които ви очакват през 2026 г. Плутон е във Водолей, друг съвместим знак за вас, и преминава през вашия девети дом на образование, пътувания и вашия мироглед, които може да се променят по някакъв начин тази година. Това е идеално време за посещение на чужди култури, повишаване на образованието ви или дори работа в издателската област. Може да срещнете много чужденци и контакти през следващите няколко години.

И накрая, когато Юпитер навлезе в Лъв в края на юни, той преминава през вашия трети дом, който управлява вашия ум, мислене и кратки пътувания. Очаквайте добри новини от най-близкото семейство, колеги или дори съседи. Тази година ще ви хрумнат страхотни идеи за подобряване на живота ви, което ще направи тази година фантастична по отношение на постигането на нещата, които най-много искате.

Стрелец

През 2026 г. Сатурн и Нептун навлизат във вашия пети дом на приятели, любов и деца, Стрелец. Предстои ви да срещнете някого, който ще играе важна роля в живота ви, независимо дали е някой нов или някой от миналото ви, тъй като стари приятели се появяват отново тази година. Ако срещнете романтичен партньор, връзката ви има голям потенциал за дългосрочна стабилност. С Нептун, появил се на пейзажа, този човек е точно този, от когото имате нужда.

Тъй като петият дом управлява и креативността, фокусирайте се върху нея, като я третирате като работа или имате повече дисциплина, или бихте могли да работите в област, която включва креативност. Мисленето ви става по-силно, което води до някои положителни идеи, от които можете сериозно да се възползвате.

През първата половина на годината Юпитер е в Рак, който е вашият осми дом на парите, идващи от съпруг. Финансите на вашия партньор се увеличават (ако имате такъв) или вашите собствени финанси се увеличават чрез инвестиции. Тъй като този дом управлява и начина, по който се чувствате във връзка, чувствата нарастват с подобряването на интимния ви живот.

Когато Юпитер навлезе в съвместимия за вас огнен Лъв в средата на годината, вие увеличавате образованието си и пътувате, докато се свързвате с хора от различни страни и се интересувате от нова култура, докато личният ви мироглед се разширява. В някои моменти може да се случи преместване, което ще направи остатъка от годината изключителен за вас, Стрелец!