Поредна авария остави части на София без парно

Поредна авария остави части на столицата без парно, сочи справка на сайта на "Топлофикация-София"

Засегнатите квартали са:

- част от "Младост" 1 - бл. 29, 29А, 30,30 А,121,122,123,124,128,129,132, 117 ОДЗ - детска градина, очакваното възстановяване е на 21 февруари, петък

- част от "Надежда" 3 - бл.330, очакваното възстановяване е на 20 февруари, четвъртък

- част от "Хиподрума" - ул. "Софийски герой" №1,№3, бул. "Цар Борис III" №19, №21-23, №25-27, бл.112, очакваното възстановяване е на 21 февруари, петък

- част от "Дружба" 1 - Сградите между: ул. „Кап. Димитър Списаревски“, бул. „проф. Цветан Лазаров“ и бул. „Христофор Колумб", очакваното възстановяване е на 21 февруари, петък

- част от "Изток" - ул. "Райко Алексиев" №5 и №7, очакваното възстановяване е на 21 февруари, петък