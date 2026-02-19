  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +7
Пловдив: +5 / +9
Варна: +4 / +6
Сандански: +6 / +8
Русе: +0 / +3
Добрич: +2 / +3
Видин: +3 / +8
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +4 / +6

Слави Трифонов: Изхвърлете Стоил Цицелков като мръсен парцал

  • Сподели в:
  • Viber
Слави Трифонов: Изхвърлете Стоил Цицелков като мръсен парцал
A A+ A++ A

"Не мислех да пиша трети пост днес, обаче прочетох нещо, което ме вцепени, втрещи и просто не мога да се сдържа. Прочетох какво е написал Стоил Цицелков, който е предложен от Гюров за вицепремиер за честни избори в служебното правителство, което утре трябва да се закълне. Ще ви цитирам с отвращение и се извинявам предварително, но фактите са такива. Стоил Цицелков е написал следното: "Сериозен червен флаг е, когато хора не могат да допуснат, че възрастни и деца могат да имат здравословни и ненасилствени отношения, без да проектират върху това собствените си страхове и фиксации.“

Знам израза, че човешкото падение няма дъно, но за пръв път го виждам реално. Този човек или е психопат, или е социопат, или е много глупав, или е абсолютно безчувствен, или всичките тези неща, взети заедно. Ако президентът Илияна Йотова наистина вече е президент на България, утре трябва да не подписва указа за служебния кабинет и да върне мандата на Андрей Гюров, докато той не изхвърли Стоил Цицелков като мръсен парцал". Това написа Слави Трифонов в късните часове на вчерашния 18 февруари.

Припомняме, че днес сутринта президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

#Слави Трифонов #Слави Трифонов - ИТН

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите